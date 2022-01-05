***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 11:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da olu
11:431.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
11:4313,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0538
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
11:4315,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0848
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
11:43785,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,14
|Açılış
|: 785,65
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler11:41
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|18.171.498
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|32.959.309
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|27.027.132
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|26.761.427
|% -7,06
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|SNPAM
|8,44
|8.221
|% -4,52
|
|THYAO
|23,12
|861.929.210
|% 1,40
|
|EREGL
|30,02
|574.644.603
|% -0,66
|
|GARAN
|11,50
|507.532.186
|% 0,61
|
|TSPOR
|7,53
|429.036.235
|% 2,87
|
|BIMAS
|68,75
|409.791.387
|% 1,55
|
|TSPOR
|7,53
|429.036.235
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,44
|171.973.513
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,26
|109.579.158
|% 0,00
|
|GARAN
|11,50
|507.532.186
|% 0,61
|
|ODAS
|1,38
|59.372.319
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4291
|13,4646
|% 0,43
|
|Euro
|15,1773
|15,2329
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,1567
|18,2478
|% 0,43
|
|Frank
|14,6264
|14,7145
|% 0,39
|
|Riyal
|3,5674
|3,5853
|% 0,25
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|1,50
|
|Altın Gr.
|785
|786
|3,05
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,71
|79,71
|-0,29
|