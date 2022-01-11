***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 11:31
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.01.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992701
BIST
11:162.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,48
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.033
11:1613,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0301
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8509
En Düşük
13,7192
11:1615,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0615
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7309
En Düşük
15,5189
11:16803,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,44
|Açılış
|: 803,80
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
805,53
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler11:15
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|KRDMB
|10,22
|30.948.814
|% 7,58
|
|KRDMD
|12,38
|2.136.568.379
|% 7,19
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,12
|37.132.692
|% -5,76
|
|PAGYO
|8,90
|136.693
|% -4,30
|
|IHAAS
|9,78
|1.188.444
|% -4,12
|
|SRVGY
|90,70
|4.656.928
|% -3,82
|
|KRDMD
|12,38
|2.136.568.379
|% 7,19
|
|THYAO
|26,82
|1.428.254.179
|% 0,45
|
|EREGL
|30,96
|1.269.686.987
|% 1,51
|
|GARAN
|11,75
|510.696.178
|% 0,09
|
|SISE
|14,99
|451.187.381
|% 0,60
|
|KRDMD
|12,38
|2.136.568.379
|% 7,19
|
|YKBNK
|3,70
|392.935.882
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|209.143.822
|% 0,00
|
|THYAO
|26,82
|1.428.254.179
|% 0,45
|
|DOHOL
|3,09
|157.742.628
|% 0,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8207
|13,8245
|% 0,03
|
|Euro
|15,6895
|15,7120
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,7603
|18,8544
|% 0,26
|
|Frank
|14,8761
|14,9657
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6716
|3,6901
|% 0,03
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|8,19
|
|Altın Gr.
|803
|803
|3,04
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,07
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|0,71
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 17 kaybederek (% -0.01 ) 2, 268
-
11:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, YKBNK
-
11:29XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 11, 516.00 milyon TL de
-
11:29YAPRK
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 059 adet işlem
-
11:28LIDFA
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 649, 447 adet işlem