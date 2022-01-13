***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 13:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.01.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993408
BIST
14:012.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:0113,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3655
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:0115,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,4591
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:01795,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 18,70
|Açılış
|: 795,68
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:00
|TETMT
|367,40
|10.745.461
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PKENT
|8.120,00
|9.643.402
|% 9,95
|
|SELVA
|15,75
|2.523.918
|% 8,70
|
|UTPYA
|10,79
|451.814
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|MMCAS
|3,15
|93.118
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,30
|3.810.530.546
|% 1,92
|
|THYAO
|28,84
|3.360.630.377
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.400.839.422
|% 0,42
|
|EREGL
|31,86
|1.334.435.153
|% 0,89
|
|SISE
|15,36
|1.315.014.688
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,30
|3.810.530.546
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,86
|889.733.469
|% -0,52
|
|THYAO
|28,84
|3.360.630.377
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.400.839.422
|% 0,42
|
|ODAS
|1,40
|155.986.291
|% 2,94
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5812
|13,5907
|% 2,78
|
|Euro
|15,5766
|15,6036
|% 2,95
|
|Sterlin
|18,6095
|18,7029
|% 2,95
|
|Frank
|14,8209
|14,9102
|% 2,83
|
|Riyal
|3,6077
|3,6258
|% 2,70
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,48
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.401
|-71,75
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-34,71
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,09
|