***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 09:37
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 17.01.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994824
BIST
09:552.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,95
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.083
En Düşük
2.083
09:5513,5137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0762
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5307
En Düşük
13,4068
09:5515,4236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0894
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4331
En Düşük
15,3140
09:55789,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,54
|Açılış
|: 789,71
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,50
En Düşük
784,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|6,97
|13.279.211
|% 0,00
|
|PNSUT
|19,50
|12.464.571
|% 0,00
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,21
|38.382.831
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,18
|21.572.559
|% 0,00
|
|NTGAZ
|6,97
|13.279.211
|% 0,00
|
|PNSUT
|19,50
|12.464.571
|% 0,00
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,21
|38.382.831
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,18
|21.572.559
|% 0,00
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 0,00
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,00
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 0,00
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 0,00
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5112
|13,5267
|% 0,66
|
|Euro
|15,4098
|15,4323
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3708
|18,4630
|% 0,51
|
|Frank
|14,7050
|14,7936
|% 0,47
|
|Riyal
|3,5913
|3,6093
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-1,64
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,34
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,98
|0,02
|
|B. Petrol
|87,77
|87,77
|1,29
|