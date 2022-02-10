***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2022 09:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.02.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000783
BIST
17:512.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,09
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
17:5113,5238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0173
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
17:5115,4725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0089
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4233
17:51797,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 798,04
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PKENT
|594,40
|6.464.100
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.245.717
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|5.933.577
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|26.768.214
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|22.678.859
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.667.242
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|ARDYZ
|6,59
|555.402.828
|% -6,13
|
|DZGYO
|2,79
|19.924.189
|% -5,10
|
|THYAO
|29,84
|3.379.689.292
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|1.979.114.717
|% -1,90
|
|EREGL
|29,48
|1.722.830.062
|% -0,41
|
|SISE
|13,96
|1.647.054.755
|% -2,10
|
|YKBNK
|4,10
|1.405.389.124
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.405.389.124
|% -0,24
|
|KRDMD
|11,85
|1.979.114.717
|% -1,90
|
|MOBTL
|1,81
|307.484.381
|% -2,16
|
|EKGYO
|2,33
|370.829.400
|% -0,43
|
|SISE
|13,96
|1.647.054.755
|% -2,10
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5163
|13,5238
|% -0,13
|
|Euro
|15,4576
|15,4725
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,2973
|18,3890
|% 0,13
|
|Frank
|14,5289
|14,6164
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5975
|3,6155
|% -0,02
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-2,85
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|0,07
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|0,96
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
-
17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD