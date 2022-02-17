***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 10:36
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,16.02.202
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002306
BIST
14:522.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,81
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:5213,6331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0362
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
14:5215,5315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0504
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5315
En Düşük
15,4100
14:52825,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 7,37
|Açılış
|: 825,58
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.570.163
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.648.955
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,32
|82.694.424
|% 9,71
|
|ERSU
|6,40
|119.687.449
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.427.062
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|22.898.649
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,74
|4.582.661.785
|% 0,47
|
|KRDMD
|11,85
|1.350.711.929
|% -0,17
|
|EREGL
|28,58
|1.016.933.685
|% 1,42
|
|TUPRS
|195,50
|1.016.570.856
|% -0,05
|
|TAVHL
|40,74
|625.819.215
|% 3,98
|
|THYAO
|29,74
|4.582.661.785
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,06
|610.839.856
|% 1,25
|
|KRDMD
|11,85
|1.350.711.929
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|250.079.355
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,82
|121.276.619
|% 6,43
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6274
|13,6329
|% 0,26
|
|Euro
|15,5196
|15,5305
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,4983
|18,5911
|% 0,39
|
|Frank
|14,7419
|14,8307
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6209
|3,6391
|% 0,24
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|11,51
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,62
|
|Cumhuriyet
|5.480
|5.563
|68,00
|
|Tam
|5.454
|5.590
|66,61
|
|Yarım
|2.636
|2.704
|32,22
|
|Çeyrek
|1.322
|1.352
|16,11
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|-1,90
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:04UNLU
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 956 adet işlem
-
15:03LUKSK
Yüzde 7.06 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 297, 945 adet işlem
-
15:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, YKBNK
-
15:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.21 ) 1, 841
-
15:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ERSU, AVHOL, KAPLM, INTEM, DZGYO, PKENT, SANEL