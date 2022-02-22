***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 10:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,21.02.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003393
BIST
12:362.007
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -31,52
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.013
En Düşük
1.980
12:3613,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0923
|Açılış
|: 13,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
12:3615,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1081
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6200
En Düşük
15,4300
12:36840,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,67
|Açılış
|: 840,92
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler12:36
|HUNER
|2,20
|3.216.655
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|22.655.758
|% 9,94
|
|POLTK
|593,50
|76.517.792
|% 8,18
|
|BASCM
|5,66
|43.865
|% 7,40
|
|PAPIL
|21,02
|63.390.051
|% 6,75
|
|YBTAS
|21.150,00
|126.900
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|578.517
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.124.022
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|716.998
|% -9,99
|
|SANEL
|7,27
|909.993
|% -9,91
|
|THYAO
|28,68
|1.551.742.731
|% -2,58
|
|YKBNK
|3,99
|632.256.351
|% -1,48
|
|KARSN
|3,93
|630.790.323
|% -1,50
|
|KRDMD
|11,49
|547.817.994
|% -2,05
|
|TUPRS
|187,50
|517.603.382
|% -1,00
|
|YKBNK
|3,99
|632.256.351
|% -1,48
|
|KARSN
|3,93
|630.790.323
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,24
|165.899.193
|% -2,61
|
|ODAS
|1,35
|84.383.390
|% -0,74
|
|THYAO
|28,68
|1.551.742.731
|% -2,58
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7464
|13,7549
|% 0,68
|
|Euro
|15,5729
|15,5869
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,6442
|18,7377
|% 0,61
|
|Frank
|14,9311
|15,0210
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6551
|3,6734
|% 0,67
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-5,65
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,05
|
|Cumhuriyet
|5.590
|5.674
|58,00
|
|Tam
|5.567
|5.706
|65,10
|
|Yarım
|2.691
|2.760
|31,49
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|15,75
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,14
|
|B. Petrol
|96,22
|96,22
|3,23
|