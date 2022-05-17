***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Utku Ergüder'in 17/05/2022 tarihi itibari ile istifa etmiş ve bu sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulumuzun 17/05/2022 tarihli ve 2022/08 sayılı kararı ile selefinin bakiye müddetini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'ın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Aşkın Altıncı'nın ve boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sadık Tıltak'ın atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030905BIST