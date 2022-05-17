***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 17:07
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Utku Ergüder'in 17/05/2022 tarihi itibari ile istifa etmiş ve bu sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulumuzun 17/05/2022 tarihli ve 2022/08 sayılı kararı ile selefinin bakiye müddetini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'ın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Aşkın Altıncı'nın ve boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sadık Tıltak'ın atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030905
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0694
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0606
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05933,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,11
|Açılış
|: 933,51
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9357
|15,9715
|% 0,44
|
|Euro
|16,7133
|16,8178
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,7332
|19,8321
|% -0,41
|
|Frank
|16,0710
|16,1678
|% 0,79
|
|Riyal
|4,2396
|4,2609
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|8,29
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,19
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de