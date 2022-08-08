***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 14:22
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.08.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052879
BIST
14:252.787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 36,36
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:2517,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0549
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:2518,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0697
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:251.029,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.029,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:23
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.026.110
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.480.171
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|119.522.873
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|189.741.538
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.592.976
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|157.902.215
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|198.547.000
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|41,22
|18.806.617
|% -7,08
|
|THYAO
|58,40
|2.897.105.511
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,67
|1.408.829.696
|% 4,86
|
|EREGL
|28,34
|1.260.860.622
|% 2,76
|
|SISE
|23,86
|1.070.190.663
|% 1,97
|
|AKBNK
|9,31
|1.056.143.724
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,67
|1.408.829.696
|% 4,86
|
|TSKB
|3,30
|616.391.714
|% 3,77
|
|SKBNK
|2,43
|437.477.892
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,22
|954.258.096
|% -0,38
|
|ZOREN
|2,40
|280.309.121
|% 2,56
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9664
|% 0,30
|
|Euro
|18,3026
|18,3098
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,6734
|21,7821
|% 0,54
|
|Frank
|18,6907
|18,8033
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,24
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,63
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|6,91
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,25
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|-1,59
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38GESAN
Yüzde 5.39 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 771 adet işlem
-
14:37SKBNK
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 010, 744 adet işlem
-
14:36SARKY
Yüzde 4.94 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 986, 088 adet işlem
-
14:35TKNSA
Yüzde 4.74 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 305, 520 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 2, 790 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 26, 992.00 milyon TL de