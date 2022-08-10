***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 13:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.08.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054088
BIST
15:122.800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 15,31
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:1217,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0667
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
15:1218,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1526
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4303
En Düşük
18,2578
15:121.035,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.035,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:12
|MGROS
|66,10
|383.215.205
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.095.006
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|243.959.155
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.745.617
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|13.768.226
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.150.454
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.360.962.405
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,90
|1.481.704.884
|% -9,04
|
|THYAO
|59,15
|2.356.671.320
|% 0,94
|
|YKBNK
|5,35
|1.624.000.113
|% 2,10
|
|KOZAL
|157,90
|1.481.704.884
|% -9,04
|
|KOZAA
|26,98
|1.360.962.405
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,75
|1.314.781.092
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,35
|1.624.000.113
|% 2,10
|
|EKGYO
|3,54
|975.097.003
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,74
|650.257.905
|% 5,79
|
|ODAS
|3,94
|907.302.993
|% -5,97
|
|TSKB
|3,36
|563.031.490
|% 3,38
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9440
|17,9656
|% 0,37
|
|Euro
|18,4129
|18,4303
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,7004
|21,8092
|% 0,62
|
|Frank
|18,8758
|18,9895
|% 0,88
|
|Riyal
|4,7626
|4,7865
|% 0,25
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-1,28
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-9,00
|
|Tam
|6.933
|6.984
|-13,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|-1,62
|