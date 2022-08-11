***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2022 14:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.08.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054560
BIST
15:492.870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 40,79
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:4917,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0728
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:4918,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1523
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:491.036,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.036,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:47
|BARMA
|43,56
|7.309.368
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.443.407
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.616.796
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.066.495
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,68
|192.901.219
|% 9,39
|
|TIRE
|19,84
|205.049.805
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,48
|54.455.002
|% -9,75
|
|PAMEL
|188,20
|14.184.477
|% -9,52
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|OLMK
|11,76
|53.118.558
|% -8,13
|
|THYAO
|61,25
|5.111.871.098
|% 1,83
|
|AKBNK
|10,05
|2.132.762.381
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,59
|2.002.303.537
|% 3,33
|
|SASA
|53,70
|1.827.198.410
|% 1,70
|
|SISE
|24,42
|1.552.652.647
|% 1,75
|
|EKGYO
|3,68
|1.501.010.829
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,59
|2.002.303.537
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,20
|939.570.231
|% 0,24
|
|AKBNK
|10,05
|2.132.762.381
|% 2,55
|
|ISCTR
|6,17
|1.246.707.329
|% 2,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9355
|17,9439
|% 0,42
|
|Euro
|18,5629
|18,5770
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,9085
|22,0184
|% 0,66
|
|Frank
|19,0505
|19,1653
|% 0,90
|
|Riyal
|4,7626
|4,7865
|% 0,49
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|0,00
|
|Tam
|6.946
|6.997
|13,00
|
|Yarım
|3.384
|3.421
|7,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,05
|
|B. Petrol
|98,70
|98,70
|1,30
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 21 artarak (% 1.49 ) 2, 541
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, DMSAS, ASUZU, KIMMR, GSRAY
-
16:02
IZMDC, GSRAY, EGSER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
KLRHO, AYES, ATEKS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 132 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem