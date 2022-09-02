***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 16:14
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 01.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059651
BIST
16:503.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 80,50
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:5018,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:5018,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1214
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:501.002,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.002,59
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:48
|OYYAT
|25,30
|20.521.881
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.069.447
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|597.446.745
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.746.087
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.033.905
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.611.008
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,34
|94.705.200
|% -8,05
|
|BTCIM
|29,90
|12.275.810
|% -5,97
|
|PENTA
|390,70
|65.206.772
|% -5,49
|
|OSMEN
|32,00
|8.613.431
|% -4,76
|
|YKBNK
|7,94
|7.067.107.416
|% 4,89
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.739.857
|% 9,96
|
|GARAN
|24,00
|4.375.312.017
|% 5,63
|
|HALKB
|8,99
|3.938.766.723
|% 5,52
|
|THYAO
|71,65
|3.772.186.673
|% 0,77
|
|YKBNK
|7,94
|7.067.107.416
|% 4,89
|
|HALKB
|8,99
|3.938.766.723
|% 5,52
|
|ISCTR
|8,83
|3.682.171.498
|% 9,83
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.739.857
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,06
|1.739.759.477
|% 1,50
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2158
|18,2260
|% 0,16
|
|Euro
|18,2031
|18,2117
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,9832
|21,0884
|% 0,23
|
|Frank
|18,4837
|18,5951
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8326
|4,8568
|% 0,14
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|12,30
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.822
|65,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|33,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,12
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|2,66
|
Seans Raporu
16:48
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