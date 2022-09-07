***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 16:01
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061022
BIST
16:253.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 9,44
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:2518,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:2518,1039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:25995,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,55
|Açılış
|: 995,83
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ORGE
|12,98
|55.243.199
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|20.278.334
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|15.638.693
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|167.845.871
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.014.026
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,32
|178.683.181
|% -5,86
|
|ALKA
|66,50
|54.376.065
|% -5,74
|
|YKBNK
|7,98
|6.720.703.930
|% -3,62
|
|AKBNK
|15,09
|5.659.487.659
|% -3,08
|
|THYAO
|74,70
|5.520.319.735
|% 1,43
|
|EKGYO
|4,95
|4.774.263.066
|% 9,76
|
|SISE
|26,26
|4.018.752.634
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,95
|4.774.263.066
|% 9,76
|
|YKBNK
|7,98
|6.720.703.930
|% -3,62
|
|AKBNK
|15,09
|5.659.487.659
|% -3,08
|
|ISCTR
|10,25
|3.356.175.879
|% -2,66
|
|VAKBN
|10,73
|2.750.509.861
|% 6,45
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2341
|18,2391
|% 0,03
|
|Euro
|18,0992
|18,1039
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7828
|20,8870
|% -0,72
|
|Frank
|18,4496
|18,5607
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,06
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,88
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-14,00
|
|Tam
|6.759
|6.824
|-16,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.670
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,03
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-1,77
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40ZRGYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 594, 980 adet işlem
-
16:39ARSAN
Yüzde 7.12 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 858, 336 adet işlem
-
16:38PGSUS
Yüzde 8.52 oranında artışla 238.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 041, 889 adet işlem
-
16:37OZGYO
Yüzde 6.91 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 413, 231 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KRDMD