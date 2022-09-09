***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 11:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061864
BIST
14:543.536
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 98,51
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:5418,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:5418,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0951
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:541.010,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.010,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:54
|GARAN
|26,18
|2.851.462.090
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.741.979.985
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.388.352.362
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KRDMD
|14,26
|3.733.013.288
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|35.904.182
|% -6,83
|
|DOGUB
|9,57
|5.134.040
|% -5,81
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|ITTFH
|2,16
|110.525.882
|% -4,85
|
|AKBNK
|15,93
|11.692.671.775
|% 5,15
|
|YKBNK
|9,11
|6.955.944.967
|% 7,05
|
|EREGL
|33,14
|6.111.717.961
|% 7,25
|
|THYAO
|73,80
|4.437.144.585
|% 1,10
|
|EKGYO
|5,13
|4.166.864.094
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,13
|4.166.864.094
|% 4,91
|
|YKBNK
|9,11
|6.955.944.967
|% 7,05
|
|AKBNK
|15,93
|11.692.671.775
|% 5,15
|
|ISCTR
|12,44
|3.741.979.985
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.733.013.288
|% 9,95
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2355
|18,2420
|% 0,10
|
|Euro
|18,3169
|18,3245
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0345
|21,1400
|% 0,62
|
|Frank
|18,8965
|19,0104
|% 0,99
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,05
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|12,13
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,80
|
|Cumhuriyet
|6.760
|6.862
|32,00
|
|Tam
|6.798
|6.855
|26,00
|
|Yarım
|3.312
|3.356
|18,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|90,90
|90,90
|1,75
|
Seans Raporu
14:54
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