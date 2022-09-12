***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 09:51
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062276
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
0
En Düşük
0
18:0518,2467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2564
En Düşük
18,2100
18:0518,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1552
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4744
En Düşük
18,3348
18:051.006,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.006,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.007,96
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,13
|113.594.943
|% 0,00
|
|AGHOL
|80,60
|155.909.472
|% 0,00
|
|AGYO
|6,00
|34.895.701
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 0,00
|
|AKCNS
|31,20
|8.446.260
|% 0,00
|
|AGHOL
|80,60
|155.909.472
|% 0,00
|
|AVHOL
|8,48
|3.995.586
|% 0,00
|
|ARDYZ
|6,31
|45.274.343
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,26
|22.858.996
|% 0,00
|
|ALMAD
|3,15
|6.746.566
|% 0,00
|
|PGSUS
|241,20
|695.530.274
|% 0,00
|
|ISDMR
|27,40
|393.697.582
|% 0,00
|
|ZRGYO
|5,43
|365.499.995
|% 0,00
|
|OYAKC
|15,50
|360.612.546
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,83
|329.533.517
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,83
|329.533.517
|% 0,00
|
|ZRGYO
|5,43
|365.499.995
|% 0,00
|
|HUNER
|4,09
|173.445.756
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,44
|59.272.802
|% 0,00
|
|ODAS
|5,09
|203.225.992
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2391
|18,2446
|% 0,05
|
|Euro
|18,4620
|18,4684
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,1576
|21,2637
|% 0,42
|
|Frank
|18,9348
|19,0489
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8378
|4,8621
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.764
|6.834
|5,00
|
|Yarım
|3.296
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,07
|
|B. Petrol
|91,85
|91,85
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152