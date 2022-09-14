***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 09:53
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062972
BIST
11:143.344
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,11
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:1418,2525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:1418,2623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2713
En Düşük
18,1753
11:141.000,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.000,73
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:14
|PAGYO
|23,12
|8.435.122
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.035.559
|% 9,96
|
|DESA
|31,40
|23.749.095
|% 8,88
|
|INVEO
|23,18
|83.626.404
|% 6,33
|
|TUKAS
|12,50
|122.737.267
|% 6,11
|
|ISCTR
|10,17
|1.147.071.778
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.028.330
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.469.309
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.175.462
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|29.833.595
|% -9,99
|
|THYAO
|71,45
|1.507.009.727
|% 0,49
|
|KRDMD
|13,48
|1.267.552.975
|% -6,71
|
|AKBNK
|14,20
|1.246.558.872
|% -9,90
|
|HALKB
|12,26
|1.206.175.462
|% -9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.147.071.778
|% -10,00
|
|EKGYO
|4,34
|1.040.779.169
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.145.821.295
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.147.071.778
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.175.462
|% -9,99
|
|CEMAS
|1,44
|136.487.467
|% -2,04
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2410
|18,2525
|% 0,01
|
|Euro
|18,2538
|18,2623
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0094
|21,1147
|% 0,47
|
|Frank
|18,9576
|19,0718
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8411
|4,8654
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.760
|6.823
|7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-0,54
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29AKBNK
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 629, 717 adet işlem
-
11:28KRDMD
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 551, 711 adet işlem
-
11:27KRDMB
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 428 adet işlem
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -87, 84 kaybederek (% -2.87 ) 2, 972
-
11:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, HALKB, ISCTR, YKBNK, VKFYO, ATSYH, VAKBN, EKGYO, HKTM, GARAN