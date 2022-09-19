***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 12:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063924
BIST
11:583.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -15,03
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.352
11:5818,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2948
En Düşük
18,2293
11:5818,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3351
En Düşük
18,2312
11:58977,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,72
|Açılış
|: 977,76
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SMRTG
|45,98
|97.047.375
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|7.411.891
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|23.278.278
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|24.451.167
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|12.910.540
|% 9,92
|
|HALKB
|8,95
|1.263.890.239
|% -9,96
|
|ISGYO
|15,38
|5.428.110
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|109.167.823
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|4.091.862
|% -9,86
|
|GARAN
|19,90
|1.985.025.944
|% -8,63
|
|EKGYO
|4,45
|1.267.200.746
|% 1,83
|
|HALKB
|8,95
|1.263.890.239
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,83
|1.214.217.493
|% -2,95
|
|ASELS
|33,26
|1.167.897.688
|% -1,60
|
|EKGYO
|4,45
|1.267.200.746
|% 1,83
|
|HALKB
|8,95
|1.263.890.239
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,14
|827.564.711
|% -2,59
|
|ISCTR
|8,46
|956.091.232
|% -3,42
|
|AKBNK
|11,83
|1.214.217.493
|% -2,95
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2859
|18,2934
|% 0,21
|
|Euro
|18,2688
|18,2884
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,7480
|20,8520
|% -0,19
|
|Frank
|18,8358
|18,9493
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8542
|4,8786
|% 0,22
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,28
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.251
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|-0,64
|