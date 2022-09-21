***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 09:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 20.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064358
BIST
11:263.240
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -37,51
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:2618,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:2618,1631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0912
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:26983,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,80
|Açılış
|: 983,81
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ULUSE
|118,80
|8.622.549
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.516.438
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUFA
|7,09
|30.362.422
|% 8,41
|
|ULUUN
|23,46
|225.350.730
|% 8,21
|
|ISGYO
|12,47
|6.454.622
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.915.368
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.603.178
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,35
|10.414.364
|% -9,65
|
|THYAO
|69,90
|2.292.243.337
|% -3,52
|
|VAKBN
|8,36
|1.114.087.260
|% -0,83
|
|HALKB
|8,52
|982.626.494
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,07
|780.642.837
|% -1,26
|
|ISCTR
|8,13
|772.858.103
|% -1,93
|
|VAKBN
|8,36
|1.114.087.260
|% -0,83
|
|EKGYO
|3,91
|515.633.187
|% -2,49
|
|ZOREN
|3,84
|485.301.815
|% 6,67
|
|HALKB
|8,52
|982.626.494
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,07
|780.642.837
|% -1,26
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3090
|18,3194
|% 0,00
|
|Euro
|18,1522
|18,1631
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,7036
|20,8074
|% -0,34
|
|Frank
|18,8569
|18,9705
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8555
|4,8798
|% 0,07
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|6,54
|
|Altın Gr.
|983
|984
|3,59
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.691
|6.793
|18,00
|
|Yarım
|3.260
|3.314
|15,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,06
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|2,35
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 52 kaybederek (% -1.14 ) 3, 523
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, VAKBN, EKGYO
-
11:41XU100
Endeks 3, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 17, 983.00 milyon TL de
-
11:40TAVHL
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 018, 068 adet işlem
-
11:39ORCAY
Yüzde -73.27 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 926, 556 adet işlem