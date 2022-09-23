***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 09:41
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064795
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
0
En Düşük
0
18:0518,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0877
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4063
En Düşük
18,3035
18:0518,0382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
18:05987,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,96
|Açılış
|: 987,85
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,05
|7.759.831
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,20
|31.875.077
|% 0,00
|
|SMRTG
|57,05
|588.773.868
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,34
|132.305.121
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,05
|7.759.831
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,20
|31.875.077
|% 0,00
|
|SMRTG
|57,05
|588.773.868
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,34
|132.305.121
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,00
|
|SASA
|58,05
|2.479.659.821
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3971
|18,4025
|% 0,46
|
|Euro
|18,0235
|18,0382
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,5721
|20,6753
|% 0,13
|
|Frank
|18,7189
|18,8317
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8775
|4,9020
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-1,14
|
|Altın Gr.
|989
|989
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.681
|6.779
|17,00
|
|Yarım
|3.255
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-0,43
|