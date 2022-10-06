***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 09:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067817
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
0
En Düşük
0
18:0518,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0452
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1117
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5165
En Düşük
18,3332
18:051.029,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.029,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,75
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|51,70
|20.782.735
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|15.154.170
|% 0,00
|
|ADESE
|0,96
|46.671.639
|% 0,00
|
|AFYON
|4,64
|73.394.088
|% 0,00
|
|AGYO
|6,23
|43.556.801
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,70
|20.782.735
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|15.154.170
|% 0,00
|
|ADESE
|0,96
|46.671.639
|% 0,00
|
|AFYON
|4,64
|73.394.088
|% 0,00
|
|AGYO
|6,23
|43.556.801
|% 0,00
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 0,00
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,00
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 0,00
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,00
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 0,00
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5745
|18,5820
|% -0,24
|
|Euro
|18,4343
|18,4745
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,9739
|21,0791
|% -0,06
|
|Frank
|18,8857
|18,9995
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9270
|4,9517
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|7,56
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.889
|6.958
|14,00
|
|Yarım
|3.357
|3.401
|7,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.701
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,06
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN