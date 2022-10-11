***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 09:51
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070620
BIST
11:153.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,95
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:1518,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
11:1518,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:15997,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 997,36
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ERCB
|46,72
|39.776.688
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|126.924.601
|% 9,84
|
|KONTR
|89,55
|452.567.355
|% 8,55
|
|YAYLA
|4,71
|45.634.813
|% 8,28
|
|MARTI
|4,05
|42.732.682
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|683.225
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|62.650.015
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|28.146.244
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,09
|81.996.874
|% -9,03
|
|THYAO
|86,15
|1.709.944.142
|% 0,00
|
|SASA
|87,40
|1.285.161.425
|% 1,92
|
|EKGYO
|4,37
|729.033.319
|% 1,16
|
|ASELS
|32,76
|675.117.954
|% -0,06
|
|SAHOL
|28,80
|596.106.086
|% -0,69
|
|EKGYO
|4,37
|729.033.319
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,75
|168.805.300
|% 2,34
|
|ODAS
|7,83
|453.372.181
|% 3,98
|
|AKFGY
|4,03
|224.078.061
|% 5,77
|
|YKBNK
|8,12
|424.385.313
|% 0,87
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5814
|18,5868
|% 0,06
|
|Euro
|18,0468
|18,0591
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,4698
|20,5724
|% -0,06
|
|Frank
|18,5159
|18,6275
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% -0,01
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|0,19
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.699
|6.762
|-19,00
|
|Yarım
|3.264
|3.306
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-1,56
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28TRCAS
Yüzde 7.59 oranında artışla 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 664, 540 adet işlem
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11:27AKYHO
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 882, 793 adet işlem
-
11:26AKFGY
Yüzde 6.30 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 922, 781 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 62 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
11:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR