***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 09:42
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071028
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
0
En Düşük
0
18:0518,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
18:051.000,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.000,62
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|64,00
|1.117.962.561
|% 187,45
|
|FROTO
|348,50
|658.469.432
|% 0,00
|
|GARAN
|21,70
|2.125.960.947
|% 0,00
|
|GARFA
|16,53
|6.585.293
|% 0,00
|
|GUBRF
|140,80
|412.262.591
|% 0,00
|
|ACSEL
|65,30
|73.438.413
|% 0,00
|
|ADEL
|36,52
|7.327.945
|% 0,00
|
|ADESE
|1,03
|63.336.292
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,10
|602.533.279
|% 0,00
|
|AFYON
|4,97
|73.844.098
|% 0,00
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 0,00
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% 0,00
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 0,00
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5787
|18,5928
|% 0,04
|
|Euro
|18,0736
|18,0906
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,3880
|20,4902
|% 0,27
|
|Frank
|18,6095
|18,7216
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.735
|6.798
|30,00
|
|Yarım
|3.282
|3.324
|15,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.662
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,30
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,07
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|0,68
|