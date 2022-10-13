***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 09:55
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071513
BIST
11:093.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 33,20
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.555
En Düşük
3.530
11:0918,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5985
En Düşük
18,5039
11:0918,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0811
En Düşük
17,9750
11:09999,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 999,44
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,80
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler11:09
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|GESAN
|114,60
|220.522.730
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|107.558.158
|% 9,98
|
|EMNIS
|51,40
|84.245
|% 9,64
|
|KLRHO
|32,62
|124.581.297
|% 7,87
|
|RODRG
|28,30
|3.245.057
|% -8,47
|
|USAK
|3,34
|39.773.205
|% -5,38
|
|ETYAT
|7,29
|546.094
|% -4,08
|
|ERCB
|48,60
|33.251.886
|% -3,28
|
|ISFIN
|6,90
|8.445.903
|% -3,09
|
|THYAO
|86,05
|1.309.794.218
|% 1,12
|
|SASA
|82,75
|507.850.834
|% 1,04
|
|PETKM
|14,59
|468.653.547
|% -0,41
|
|KCHOL
|49,98
|426.544.739
|% 0,16
|
|ASELS
|31,50
|424.654.412
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,18
|332.534.953
|% 0,97
|
|ODAS
|8,13
|421.164.615
|% 4,36
|
|DOHOL
|5,39
|275.176.267
|% 2,47
|
|PETKM
|14,59
|468.653.547
|% -0,41
|
|YKBNK
|8,30
|261.631.639
|% 1,22
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5935
|% 0,15
|
|Euro
|18,0316
|18,0532
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,5427
|20,6457
|% -0,02
|
|Frank
|18,5255
|18,6371
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9301
|4,9549
|% 0,10
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,03
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.732
|6.788
|-5,00
|
|Yarım
|3.280
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.659
|-2,00
|
Seans Raporu
11:09
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11:24GESAN
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11:21CELHA
Yüzde 6.32 oranında artışla 17.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 158, 262 adet işlem