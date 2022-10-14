***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 09:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071986
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
0
En Düşük
0
18:0518,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5841
En Düşük
18,5217
18:0518,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0538
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05997,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,47
|Açılış
|: 997,87
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|4,02
|532.682.097
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,70
|158.705.557
|% 0,00
|
|ADEL
|34,40
|5.921.045
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|53.665.512
|% 0,00
|
|AKSUE
|37,50
|9.492.520
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,02
|532.682.097
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,70
|158.705.557
|% 0,00
|
|ADEL
|34,40
|5.921.045
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|53.665.512
|% 0,00
|
|AKSUE
|37,50
|9.492.520
|% 0,00
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 0,00
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,00
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.937.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% 0,00
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5716
|18,5807
|% 0,22
|
|Euro
|18,1788
|18,1995
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,9782
|21,0835
|% 0,04
|
|Frank
|18,5573
|18,6691
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,49
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.730
|6.804
|14,00
|
|Yarım
|3.279
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,10
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de