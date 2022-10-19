***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 10:07
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072802
BIST
13:003.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 35,90
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:0018,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:0018,2508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0780
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2363
13:00981,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,90
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler12:58
|GESAN
|149,60
|459.582.339
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|27.836.408
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|283.135.889
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|82.062.899
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|38.544.386
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,15
|224.913.857
|% -6,32
|
|KIMMR
|6,79
|5.270.986
|% -5,96
|
|SEGYO
|1,58
|114.870.611
|% -5,95
|
|ODAS
|8,00
|2.993.436.503
|% -4,42
|
|MEGAP
|4,29
|24.051.205
|% -4,24
|
|THYAO
|98,00
|3.344.182.605
|% 0,77
|
|ODAS
|8,00
|2.993.436.503
|% -4,42
|
|AKBNK
|15,39
|1.846.372.207
|% 1,99
|
|YKBNK
|9,55
|1.710.364.761
|% 1,70
|
|TUPRS
|357,90
|1.563.322.710
|% -0,25
|
|ODAS
|8,00
|2.993.436.503
|% -4,42
|
|EKGYO
|4,44
|865.336.329
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,55
|1.710.364.761
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,39
|1.846.372.207
|% 1,99
|
|ISCTR
|9,65
|1.056.668.063
|% 1,90
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5929
|% 0,05
|
|Euro
|18,2499
|18,2584
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,8900
|20,9948
|% -0,44
|
|Frank
|18,5082
|18,6197
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% -0,02
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-11,38
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-6,88
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.648
|6.725
|-39,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,67
|90,67
|0,64
|