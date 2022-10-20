***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2022 10:20
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073026
BIST
10:253.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 14,67
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.899
En Düşük
3.878
10:2518,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:2518,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:25975,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,65
|Açılış
|: 974,75
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:23
|PENTA
|644,10
|12.521.108
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|32.854.281
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|134.089.121
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|51.321.647
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|20.077.144
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,72
|10.460.492
|% -7,22
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|AZTEK
|19,34
|20.390.970
|% -3,88
|
|EGEPO
|12,38
|5.305.541
|% -3,88
|
|THYAO
|98,25
|810.835.597
|% 0,87
|
|ASELS
|32,74
|623.722.581
|% -0,06
|
|KONTR
|90,10
|581.336.543
|% -0,22
|
|EKGYO
|4,52
|463.775.237
|% 1,57
|
|VAKBN
|8,58
|451.298.343
|% -0,23
|
|EKGYO
|4,52
|463.775.237
|% 1,57
|
|ODAS
|8,01
|421.093.960
|% 3,76
|
|VAKBN
|8,58
|451.298.343
|% -0,23
|
|HALKB
|8,40
|411.448.035
|% -1,41
|
|YKBNK
|9,67
|448.752.023
|% -0,62
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5966
|18,5999
|% 0,02
|
|Euro
|18,1868
|18,2000
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,8145
|20,9189
|% 0,26
|
|Frank
|18,4198
|18,5307
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,19
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,76
|
|Altın Gr.
|973
|974
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.716
|3,00
|
|Yarım
|3.233
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,87
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Seans Raporu
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