***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 10:41
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 31
.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075816
BIST
12:154.089
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 110,36
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
12:1518,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
12:1518,4862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0826
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
12:15985,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,81
|Açılış
|: 985,68
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler12:13
|EDATA
|22,24
|49.519.403
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|264.113.312
|% 9,98
|
|BRLSM
|17,99
|150.435.721
|% 9,83
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|VERTU
|32,74
|110.567.075
|% -8,55
|
|YKSLN
|10,87
|75.644.239
|% -8,50
|
|DNISI
|8,17
|32.678.968
|% -8,10
|
|YYLGD
|30,66
|145.522.058
|% -5,89
|
|MTRYO
|2,82
|1.273.114
|% -5,69
|
|EKGYO
|4,49
|1.156.492.409
|% 1,81
|
|TTKOM
|12,88
|974.052.160
|% 3,95
|
|KONTR
|106,20
|821.373.661
|% 8,20
|
|ODAS
|7,77
|592.389.292
|% 1,44
|
|KOZAL
|196,60
|570.343.881
|% 1,18
|
|EKGYO
|4,49
|1.156.492.409
|% 1,81
|
|ODAS
|7,77
|592.389.292
|% 1,44
|
|TTKOM
|12,88
|974.052.160
|% 3,95
|
|KLGYO
|2,29
|69.437.479
|% -2,97
|
|MOBTL
|3,22
|82.252.706
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6186
|% 0,07
|
|Euro
|18,4692
|18,4778
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3848
|21,4921
|% 0,59
|
|Frank
|18,6469
|18,7592
|% 0,85
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,11
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,88
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,03
|
|Cumhuriyet
|6.594
|6.695
|24,00
|
|Tam
|6.632
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.232
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,33
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|1,00
|