***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 09:42
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 02.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076444
BIST
11:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,26
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.056
11:0518,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
11:0518,2610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0237
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2150
11:05974,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,20
|Açılış
|: 974,25
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
973,87
BIST En Aktif Hisseler11:03
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|ERCB
|93,75
|44.257.618
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|121.126.924
|% 9,96
|
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|HURGZ
|4,45
|31.986.706
|% 8,54
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|HEDEF
|13,12
|10.823.085
|% -5,54
|
|TUCLK
|29,18
|30.997.308
|% -4,83
|
|CMBTN
|410,90
|26.772.801
|% -4,82
|
|THYAO
|102,10
|3.266.677.306
|% 1,29
|
|TUPRS
|409,00
|2.285.894.747
|% 3,54
|
|PETKM
|14,12
|1.222.204.482
|% 1,44
|
|ASELS
|35,68
|1.063.326.721
|% -0,56
|
|YKBNK
|8,74
|680.926.144
|% -2,02
|
|EKGYO
|4,52
|424.933.871
|% -0,44
|
|PETKM
|14,12
|1.222.204.482
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,74
|680.926.144
|% -2,02
|
|ISCTR
|8,98
|596.798.354
|% 0,11
|
|ODAS
|8,63
|560.593.184
|% 2,01
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6214
|% 0,02
|
|Euro
|18,2460
|18,2593
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,0208
|21,1262
|% -0,63
|
|Frank
|18,3881
|18,4989
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,04
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-5,82
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.569
|6.630
|-47,00
|
|Yarım
|3.201
|3.241
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.620
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|-0,72
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
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11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ARCLK, KOZAA
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11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.01 ) 3, 582
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11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, ERCB, KERVN, MIATK
-
11:18
ERCB, MIATK, SILVR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:18
TUCLK, SMRTG, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında