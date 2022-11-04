***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 10:22
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076736
BIST
14:164.177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 71,82
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:1618,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:1618,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0831
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:16989,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 13,91
|Açılış
|: 989,32
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,78
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:16
|MIATK
|83,15
|54.396.200
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.311.648
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.609.303
|% 9,96
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|GSDHO
|6,71
|437.539.083
|% 9,11
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,80
|128.176.897
|% -9,09
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,80
|6.851.478.885
|% 2,95
|
|EREGL
|32,50
|4.726.875.375
|% 7,33
|
|TUPRS
|428,90
|3.149.197.844
|% 5,25
|
|KRDMD
|12,59
|2.325.282.670
|% 3,96
|
|SASA
|143,80
|2.059.085.731
|% 5,81
|
|EKGYO
|4,62
|1.121.657.210
|% 1,99
|
|KRDMD
|12,59
|2.325.282.670
|% 3,96
|
|EREGL
|32,50
|4.726.875.375
|% 7,33
|
|HALKB
|8,42
|1.017.242.995
|% 2,56
|
|ISCTR
|8,79
|1.036.423.475
|% 1,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6294
|% 0,08
|
|Euro
|18,2498
|18,2608
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,8243
|20,9287
|% 0,56
|
|Frank
|18,4274
|18,5384
|% 0,74
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,05
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|23,28
|
|Altın Gr.
|989
|989
|13,57
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|75,00
|
|Tam
|6.622
|6.676
|42,00
|
|Yarım
|3.227
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,24
|
|B. Petrol
|97,33
|97,33
|2,66
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31PENTA
Yüzde 5.63 oranında artışla 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 060 adet işlem
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14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 02 artarak (% 2.03 ) 4, 532
-
14:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISKUR, VKING
-
14:29XU100
Endeks 4, 178 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 49, 437.00 milyon TL de
-
14:29MIATK
Yüzde 9.99 oranında artışla 83.15 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 330 adet işlem