***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 13:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 04.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077317
BIST
13:384.307
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 89,92
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:3818,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:3818,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0939
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:381.004,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.004,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:36
|POLTK
|967,90
|13.525.608
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|4.944.235.647
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|73.426.983
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.088.238
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|65.994.748
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.195.175
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|PRKME
|14,48
|100.452.813
|% -7,36
|
|MERCN
|25,74
|69.324.886
|% -7,14
|
|KRDMD
|13,85
|5.138.019.045
|% 6,54
|
|EREGL
|36,62
|4.944.235.647
|% 9,97
|
|THYAO
|103,30
|4.414.035.209
|% -0,86
|
|PETKM
|14,29
|2.689.178.847
|% 2,07
|
|EKGYO
|4,80
|2.345.234.026
|% 4,35
|
|EKGYO
|4,80
|2.345.234.026
|% 4,35
|
|KRDMD
|13,85
|5.138.019.045
|% 6,54
|
|PETKM
|14,29
|2.689.178.847
|% 2,07
|
|ISCTR
|9,28
|1.417.818.320
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.944.235.647
|% 9,97
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6041
|18,6060
|% 0,21
|
|Euro
|18,5825
|18,5911
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2365
|21,3430
|% 0,83
|
|Frank
|18,7108
|18,8235
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9359
|4,9607
|% 0,21
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.724
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,67
|98,67
|0,10
|