***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 10:09
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078484
BIST
09:554.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,33
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.370
En Düşük
4.363
09:5518,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0826
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6092
En Düşük
18,4972
09:5518,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0903
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7578
En Düşük
18,6562
09:551.022,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.022,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.022,84
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DAGHL
|33,06
|36.661.399
|% 177,78
|
|PRDGS
|7,04
|151.451.274
|% 0,00
|
|RUBNS
|23,50
|61.545.048
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,00
|1.191.850
|% 0,00
|
|MAKIM
|23,42
|47.098.334
|% 0,00
|
|PRDGS
|7,04
|151.451.274
|% 0,00
|
|RUBNS
|23,50
|61.545.048
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,00
|1.191.850
|% 0,00
|
|MAKIM
|23,42
|47.098.334
|% 0,00
|
|KRPLS
|9,43
|182.463.113
|% 0,00
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 0,00
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 0,00
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% 0,00
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5980
|18,6045
|% 0,44
|
|Euro
|18,7434
|18,7622
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,3799
|21,4871
|% 0,31
|
|Frank
|18,7657
|18,8787
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% 0,33
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,41
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.819
|6.895
|7,00
|
|Yarım
|3.323
|3.371
|3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.685
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|0,04
|
|B. Petrol
|95,42
|95,42
|0,06
|