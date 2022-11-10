***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 11:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079156
BIST
14:564.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 64,35
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:5618,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
14:5618,4902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1358
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
14:561.019,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.019,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KONKA
|46,64
|272.536.594
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|63.902.868
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|243.985.171
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,70
|13.701.243
|% -9,96
|
|GOLTS
|120,30
|139.909.910
|% -9,14
|
|ARASE
|178,90
|185.042.749
|% -8,72
|
|KLMSN
|16,81
|77.882.513
|% -8,64
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,80
|5.046.503.076
|% 0,54
|
|TCELL
|32,26
|2.628.977.400
|% 0,37
|
|EREGL
|34,62
|2.191.066.772
|% -0,29
|
|ODAS
|9,87
|2.179.899.393
|% 0,82
|
|ASELS
|38,02
|2.165.424.631
|% 0,74
|
|EKGYO
|5,23
|1.923.966.802
|% 3,36
|
|ODAS
|9,87
|2.179.899.393
|% 0,82
|
|PETKM
|14,47
|2.038.924.841
|% 2,33
|
|YKBNK
|9,57
|1.334.062.033
|% 3,24
|
|TTKOM
|14,75
|1.988.015.126
|% 6,27
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5820
|% -0,03
|
|Euro
|18,4801
|18,4902
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,0694
|21,1751
|% 0,25
|
|Frank
|18,6964
|18,8091
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,02
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,79
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.810
|6.866
|6,00
|
|Yarım
|3.318
|3.357
|3,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,09
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|-0,31
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11KIMMR
Yüzde 5.88 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 615, 234 adet işlem
-
15:10IHEVA
Yüzde 5.82 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 752, 823 adet işlem
-
15:09DOAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 138.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 588, 224 adet işlem
-
15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TTKOM, EKGYO
-
15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 93 artarak (% 1.53 ) 3, 909