***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 12:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081570
BIST
12:414.679
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 108,21
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.680
En Düşük
4.567
12:4118,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
12:4119,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0703
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1678
En Düşük
19,0421
12:411.046,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.046,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.047,08
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler12:41
|PRDGS
|13,86
|113.199.440
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|16.119.236
|% 9,99
|
|KONTR
|211,30
|1.064.532.882
|% 9,99
|
|MANAS
|66,70
|72.990.297
|% 9,98
|
|SILVR
|17,34
|10.594.428
|% -9,97
|
|BRLSM
|27,50
|497.986.594
|% -5,30
|
|SODSN
|28,00
|60.228
|% -5,28
|
|ETYAT
|7,14
|7.426.747
|% -4,80
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|THYAO
|108,10
|3.748.131.832
|% 1,12
|
|SASA
|145,80
|3.448.990.015
|% 7,28
|
|EREGL
|39,22
|3.388.216.646
|% 4,03
|
|HEKTS
|39,40
|2.984.680.485
|% 5,35
|
|PETKM
|15,89
|2.492.064.285
|% 3,92
|
|EKGYO
|5,87
|1.748.386.439
|% 1,56
|
|PETKM
|15,89
|2.492.064.285
|% 3,92
|
|YKBNK
|11,42
|1.702.650.251
|% 0,09
|
|KRDMD
|13,46
|2.011.075.551
|% 2,36
|
|SKBNK
|2,45
|303.717.210
|% 0,00
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6246
|18,6294
|% 0,05
|
|Euro
|19,1303
|19,1447
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,0331
|22,1436
|% 0,42
|
|Frank
|19,4036
|19,5205
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9410
|4,9658
|% 0,04
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,96
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.986
|7.091
|-6,00
|
|Tam
|7.010
|7.078
|6,00
|
|Yarım
|3.405
|3.460
|3,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,21
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|0,22
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|0,50
|