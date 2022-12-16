***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 10:10
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.12.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087701
BIST
12:435.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 25,79
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:4318,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:4319,8010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0210
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:431.065,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.065,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:43
|ARASE
|255,20
|21.209.417
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.259.961
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.729.874
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.138.803
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|89.010.785
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|157.673.139
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.615.111
|% -9,82
|
|EUREN
|14,45
|514.927.091
|% -9,23
|
|ALFAS
|294,70
|227.216.378
|% -7,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,05
|2.989.468.080
|% 5,06
|
|ENKAI
|27,26
|2.941.369.160
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,14
|2.752.577.293
|% 3,30
|
|THYAO
|140,20
|2.669.709.806
|% 0,07
|
|YKBNK
|12,00
|2.158.919.208
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,14
|2.752.577.293
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,15
|885.262.835
|% 8,25
|
|VAKBN
|12,05
|2.989.468.080
|% 5,06
|
|YKBNK
|12,00
|2.158.919.208
|% 1,35
|
|TSKB
|4,87
|818.135.462
|% 4,96
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6454
|18,6470
|% 0,02
|
|Euro
|19,7911
|19,8010
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5509
|22,6640
|% -0,37
|
|Frank
|19,9943
|20,1148
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9443
|4,9691
|% 0,03
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.274
|-4,00
|
|Tam
|7.200
|7.249
|-9,00
|
|Yarım
|3.487
|3.544
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,56
|-0,28
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|-1,79
|