***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 16:04
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.12.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088432
BIST
15:525.376
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 162,14
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
15:5218,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:5219,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0337
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:521.076,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.076,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:52
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.091.870.173
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.073.894.687
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.693.024
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|800.699.398
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.003.660
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.996.362
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,80
|10.528.040.589
|% 8,94
|
|PETKM
|19,87
|7.448.439.849
|% 3,60
|
|THYAO
|143,50
|5.118.788.836
|% 3,02
|
|ISCTR
|13,61
|5.037.423.388
|% 9,49
|
|AKBNK
|20,50
|4.703.016.759
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,80
|10.528.040.589
|% 8,94
|
|EKGYO
|8,35
|3.387.798.569
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,61
|5.037.423.388
|% 9,49
|
|PETKM
|19,87
|7.448.439.849
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,82
|1.202.433.586
|% 9,46
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6500
|18,6545
|% 0,01
|
|Euro
|19,7861
|19,7991
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6500
|22,7636
|% 0,16
|
|Frank
|19,9310
|20,0510
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,05
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,45
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.255
|7.302
|44,00
|
|Yarım
|3.513
|3.570
|22,00
|
|Çeyrek
|1.762
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|0,65
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 169, 4 artarak (% 3.72 ) 4, 727
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, SANEL, CUSAN, HALKB, SKBNK, OTTO, DOHOL, VAKBN, AKBNK, GARAN
-
16:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, VKING, PAMEL, OZSUB, EUREN
-
16:06
ISCTR, ISGSY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
DIRIT, UFUK, SAYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında