***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 10:27
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 29.12.
2022 t
arihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091369
BIST
11:445.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 61,22
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:4418,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:4419,9831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:441.094,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.094,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:42
|TERA
|19,48
|2.432.818
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|10.768.155
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|BRKSN
|23,40
|3.379.199
|% 9,65
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|45.825.758
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|BRKVY
|36,94
|229.932.977
|% -6,20
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PRDGS
|10,56
|57.126.679
|% -4,95
|
|TUPRS
|540,30
|2.918.390.638
|% 6,67
|
|ASELS
|61,05
|2.747.353.078
|% 3,83
|
|THYAO
|144,70
|2.507.522.303
|% 1,69
|
|PETKM
|20,46
|1.914.759.045
|% 3,02
|
|TCELL
|38,80
|1.800.668.094
|% 1,57
|
|EKGYO
|8,70
|1.164.167.229
|% 0,93
|
|YKBNK
|11,97
|1.172.972.018
|% -0,25
|
|PETKM
|20,46
|1.914.759.045
|% 3,02
|
|ISCTR
|13,02
|1.056.113.776
|% 0,77
|
|SKBNK
|3,08
|233.837.729
|% 0,65
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7157
|18,7237
|% 0,10
|
|Euro
|19,9752
|19,9818
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5048
|22,6177
|% -0,01
|
|Frank
|20,1696
|20,2911
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9617
|4,9866
|% 0,04
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.363
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.565
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,40
|