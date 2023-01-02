***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 10:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 30.12.
2022 t
arihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091935
BIST
10:595.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 99,21
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.613
En Düşük
5.568
10:5918,7335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:5920,0147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0129
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:591.098,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.098,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:57
|KONYA
|3.773,00
|52.598.523
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|14.801.952
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.259.149
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.296.888
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,29
|77.538.736
|% -7,10
|
|ULUFA
|9,72
|43.283.098
|% -6,27
|
|BRKVY
|33,58
|25.229.395
|% -5,30
|
|BTCIM
|39,62
|8.247.573
|% -4,99
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ASELS
|63,90
|1.974.122.676
|% 2,82
|
|THYAO
|143,90
|1.745.843.281
|% 2,13
|
|TCELL
|39,80
|1.408.775.583
|% 5,07
|
|TTKOM
|26,42
|1.189.043.225
|% 7,57
|
|EKGYO
|8,93
|1.171.725.979
|% 2,29
|
|EKGYO
|8,93
|1.171.725.979
|% 2,29
|
|TTKOM
|26,42
|1.189.043.225
|% 7,57
|
|ISCTR
|12,94
|588.919.756
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,38
|784.815.240
|% 2,17
|
|PETKM
|20,18
|790.790.457
|% 1,10
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7208
|18,7335
|% 0,17
|
|Euro
|19,9944
|20,0147
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5224
|22,6353
|% -0,08
|
|Frank
|20,1489
|20,2703
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,61
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.411
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|