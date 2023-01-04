***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2023 09:54
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.01.2023
t
arihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092956
BIST
12:515.608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -18,22
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
12:5118,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
12:5119,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1494
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
12:511.121,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,69
|Açılış
|: 1.121,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler12:51
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|11.433.146
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|67.589.851
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|30.835.018
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|54.255.099
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.590.250
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|3.281.279
|% -9,93
|
|SANEL
|21,04
|14.941.596
|% -7,15
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|EKGYO
|9,50
|5.054.101.305
|% 0,85
|
|EREGL
|42,58
|4.725.884.824
|% 0,80
|
|THYAO
|146,90
|3.681.344.199
|% -0,34
|
|ASELS
|66,60
|3.275.058.863
|% -3,62
|
|ENKAI
|35,32
|2.778.389.510
|% 0,80
|
|EKGYO
|9,50
|5.054.101.305
|% 0,85
|
|KRDMD
|19,12
|2.622.941.176
|% 1,65
|
|YKBNK
|11,85
|1.564.428.438
|% 1,02
|
|ISCTR
|12,90
|1.431.225.720
|% 1,82
|
|EREGL
|42,58
|4.725.884.824
|% 0,80
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7317
|18,7519
|% 0,16
|
|Euro
|19,8956
|19,9155
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,5584
|22,6716
|% 0,97
|
|Frank
|20,1401
|20,2615
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9713
|4,9962
|% 0,18
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|22,92
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,69
|
|Cumhuriyet
|7.526
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.565
|7.623
|48,00
|
|Yarım
|3.664
|3.726
|23,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,66
|14,68
|0,25
|
|B. Petrol
|80,49
|80,49
|-1,61
|