***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2023 10:02
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.01.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099211
BIST
11:215.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -48,01
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:2118,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:2120,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:211.130,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.130,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:19
|EUHOL
|2,35
|49.093.865
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|2.711.424
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.022.188
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.730.981
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|489.035
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|POLTK
|1.950,60
|26.260.493
|% -9,07
|
|KATMR
|2,35
|201.608.610
|% -8,56
|
|EGGUB
|103,80
|47.138.968
|% -6,57
|
|THYAO
|136,80
|2.318.757.222
|% -1,16
|
|ASELS
|59,15
|2.126.803.502
|% 0,08
|
|EREGL
|39,86
|2.081.303.239
|% 0,10
|
|KRDMD
|18,86
|2.014.201.035
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,84
|1.411.688.016
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|1.411.688.016
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,86
|2.014.201.035
|% 0,37
|
|KATMR
|2,35
|201.608.610
|% -8,56
|
|YKBNK
|10,10
|768.568.861
|% -0,20
|
|GSRAY
|8,22
|472.339.311
|% 9,89
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7751
|18,7770
|% 0,03
|
|Euro
|20,1702
|20,1808
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7750
|22,8893
|% -0,06
|
|Frank
|20,3213
|20,4437
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,82
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.653
|7.715
|7,00
|
|Yarım
|3.717
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,68
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 08 kaybederek (% -0.91 ) 5, 565
-
11:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, KRDMD
-
11:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EREGL
-
11:32XU100
Endeks 5, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 26, 900.00 milyon TL de
-
11:31DYOBY
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 021 adet işlem