***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 10:35
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.01.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100697
BIST
11:504.901
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 171,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
11:5018,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:5020,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:501.136,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.136,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:50
|KRDMA
|17,38
|184.375.434
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.854.512
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.424.975
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.565.810
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.011.382
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|133,20
|4.098.102.975
|% 6,30
|
|KRDMD
|18,23
|2.640.633.754
|% 6,05
|
|ASELS
|55,70
|1.881.043.732
|% 5,49
|
|EREGL
|38,28
|1.690.311.866
|% 3,91
|
|KOZAL
|544,00
|1.353.678.741
|% 4,86
|
|KRDMD
|18,23
|2.640.633.754
|% 6,05
|
|EKGYO
|8,44
|1.164.447.411
|% 4,46
|
|YKBNK
|8,97
|943.533.953
|% 4,42
|
|PETKM
|17,28
|999.963.785
|% 3,66
|
|SKBNK
|2,64
|144.714.896
|% 3,53
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7836
|18,7856
|% 0,06
|
|Euro
|20,1902
|20,2059
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,7490
|22,8631
|% 0,07
|
|Frank
|20,0206
|20,1412
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,93
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.680
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.740
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|-0,06
|