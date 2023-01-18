***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 09:50
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 17.01.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102883
BIST
13:365.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 42,63
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
13:3618,8097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0422
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8097
En Düşük
18,6816
13:3620,4144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1536
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:361.155,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.155,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DURDO
|48,64
|21.646.942
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.385.318
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.867.884
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.767.841
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.335.922
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|GLCVY
|28,28
|17.589.030
|% -3,15
|
|THYAO
|148,20
|8.782.895.874
|% 0,54
|
|ASELS
|63,40
|6.087.877.909
|% 7,64
|
|EREGL
|40,90
|5.666.738.312
|% 0,00
|
|KOZAL
|575,40
|3.485.300.154
|% 3,45
|
|KRDMD
|19,34
|2.720.338.798
|% -1,33
|
|EKGYO
|8,47
|2.309.147.607
|% -1,40
|
|YKBNK
|9,81
|1.733.399.512
|% 0,20
|
|PETKM
|18,37
|2.665.282.568
|% -0,27
|
|KRDMD
|19,34
|2.720.338.798
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,87
|399.472.172
|% 1,77
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7913
|18,7991
|% 0,17
|
|Euro
|20,3993
|20,4096
|% 0,73
|
|Sterlin
|23,1291
|23,2451
|% 0,64
|
|Frank
|20,4860
|20,6094
|% 1,03
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,11
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|4,93
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.809
|7.927
|2,00
|
|Tam
|7.849
|7.901
|17,00
|
|Yarım
|3.824
|3.866
|8,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.933
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|1,17
|