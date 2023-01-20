***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 15:54
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.01.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103459
BIST
16:575.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 29,70
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
16:5718,8086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:5720,5800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0200
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,6900
En Düşük
20,5800
16:571.163,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.163,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SDTTR
|110,20
|333.574.781
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|3.962.682
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|26.894.865
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,71
|704.199.270
|% -7,15
|
|SANEL
|18,64
|15.969.708
|% -6,28
|
|ELITE
|41,60
|112.172.423
|% -5,28
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|152,50
|7.374.654.450
|% -1,36
|
|EREGL
|41,00
|6.062.170.313
|% 1,59
|
|PETKM
|18,37
|4.670.671.139
|% 1,77
|
|KOZAL
|587,50
|4.245.932.583
|% -0,09
|
|YKBNK
|10,02
|4.035.938.258
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,55
|3.575.576.862
|% 1,42
|
|YKBNK
|10,02
|4.035.938.258
|% 3,30
|
|SKBNK
|2,94
|819.931.547
|% 3,16
|
|PETKM
|18,37
|4.670.671.139
|% 1,77
|
|ISCTR
|12,22
|2.402.652.606
|% 5,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8015
|18,8070
|% 0,10
|
|Euro
|20,3262
|20,3357
|% -0,04
|
|Sterlin
|23,1325
|23,2485
|% -0,33
|
|Frank
|20,2988
|20,4211
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9908
|5,0158
|% 0,07
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-8,07
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|7.856
|7.974
|49,00
|
|Tam
|7.902
|7.951
|-37,00
|
|Yarım
|3.859
|3.891
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,42
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 59 artarak (% 0.70 ) 5, 993
-
17:10XU100
Endeks 5, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 85, 224.00 milyon TL de
-
17:10BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 357, 184 adet işlem
-
17:09VAKBN
Yüzde 7.18 oranında artışla 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 817, 445 adet işlem
-
17:08AKBNK
Yüzde 4.43 oranında artışla 18.37 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 911, 056 adet işlem