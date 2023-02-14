***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 09:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.02.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113061
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8567
En Düşük
18,8250
10:4220,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3228
En Düşük
20,1530
10:421.123,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.123,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.130,07
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|AGYO
|4,23
|23.547.807
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|AGYO
|4,23
|23.547.807
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8483
|% 0,05
|
|Euro
|20,2766
|20,2840
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,9342
|23,0492
|% 0,59
|
|Frank
|20,4357
|20,5588
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0080
|5,0331
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.594
|7.708
|2,00
|
|Tam
|7.635
|7.685
|5,00
|
|Yarım
|3.730
|3.760
|2,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.880
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
|