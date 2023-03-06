***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 11:18
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.03.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120335
BIST
14:265.330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 117,26
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2618,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2620,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:261.124,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.124,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BVSAN
|46,20
|57.352.891
|% 10,00
|
|HEDEF
|17,47
|4.437.955
|% 9,94
|
|GLCVY
|24,30
|66.768.985
|% 9,46
|
|ASTOR
|44,00
|1.978.135.225
|% 9,18
|
|PCILT
|36,60
|70.980.160
|% 7,52
|
|KMPUR
|110,70
|219.299.863
|% -3,40
|
|BARMA
|17,70
|57.151.284
|% -2,80
|
|GMTAS
|10,99
|38.652.338
|% -1,96
|
|ALFAS
|256,70
|438.574.146
|% -1,72
|
|AZTEK
|26,10
|26.332.626
|% -0,61
|
|ASTOR
|44,00
|1.978.135.225
|% 9,18
|
|ALFAS
|256,70
|438.574.146
|% -1,72
|
|SMRTG
|90,00
|251.525.412
|% 1,93
|
|KMPUR
|110,70
|219.299.863
|% -3,40
|
|SDTTR
|93,25
|138.018.110
|% 3,15
|
|ASTOR
|44,00
|1.978.135.225
|% 9,18
|
|SEGYO
|2,28
|41.462.989
|% 2,70
|
|HUNER
|8,78
|83.829.224
|% 3,54
|
|PSGYO
|6,57
|57.704.233
|% 1,08
|
|PLTUR
|13,47
|100.932.361
|% 3,70
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8944
|18,8985
|% 0,05
|
|Euro
|20,0976
|20,1047
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6297
|22,7432
|% -0,24
|
|Frank
|20,1323
|20,2536
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,05
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.638
|7.685
|42,00
|
|Yarım
|3.732
|3.760
|20,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.880
|10,00
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,08
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40METRO
Yüzde 9.50 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 133, 876 adet işlem
-
14:39ISSEN
Yüzde 6.00 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 263 adet işlem
-
14:38MEPET
Yüzde 9.30 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 480, 777 adet işlem
-
14:37ASTOR
Yüzde 9.18 oranında artışla 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 603, 222 adet işlem
-
14:36XU100
Endeks 5, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 47, 539.00 milyon TL de