***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2023 10:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.03.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125431
BIST
13:075.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 90,69
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0719,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0720,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0980
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:071.173,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.173,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:07
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.086.432
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.562.130
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.123.513
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,56
|21.401.475
|% -6,46
|
|PENTA
|24,18
|363.760.824
|% -5,40
|
|RODRG
|66,95
|21.916.615
|% -4,36
|
|TLMAN
|57,75
|12.658.675
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|EREGL
|39,72
|1.842.822.574
|% 2,95
|
|THYAO
|133,00
|1.445.306.676
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.161.803.262
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,34
|1.145.174.307
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,28
|498.914.553
|% 0,97
|
|AKBNK
|18,90
|1.138.304.568
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0071
|% 0,08
|
|Euro
|20,1682
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8697
|22,9844
|% 0,19
|
|Frank
|20,4009
|20,5238
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0438
|5,0691
|% 0,05
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,76
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.919
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.869
|3.897
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,78
|