***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 09:35
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.03.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126914
BIST
10:434.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 20,64
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.944
En Düşük
4.891
10:4319,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,3212
En Düşük
19,0033
10:4320,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,7829
En Düşük
20,4489
10:431.186,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.186,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler10:43
|SMART
|7,92
|5.886.315
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|3.536.526
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|3.584.785
|% 9,98
|
|EGGUB
|78,50
|20.055.977
|% 9,94
|
|ONCSM
|133,80
|57.333.153
|% 9,94
|
|SEKUR
|18,46
|5.314.591
|% -5,58
|
|VANGD
|6,60
|2.743.098
|% -5,58
|
|IHYAY
|0,94
|15.906.618
|% -5,05
|
|ULUSE
|164,30
|42.226.780
|% -4,64
|
|BALAT
|15,31
|169.941
|% -4,31
|
|ASTOR
|66,50
|1.963.389.355
|% 5,56
|
|GOKNR
|24,84
|683.886.531
|% 0,57
|
|THYAO
|124,00
|566.756.673
|% 0,08
|
|ISCTR
|13,72
|528.651.696
|% 0,59
|
|ASELS
|53,55
|401.751.795
|% 0,47
|
|EKGYO
|6,69
|357.948.221
|% 1,67
|
|ISCTR
|13,72
|528.651.696
|% 0,59
|
|ASTOR
|66,50
|1.963.389.355
|% 5,56
|
|GOKNR
|24,84
|683.886.531
|% 0,57
|
|YKBNK
|10,27
|258.349.536
|% -0,19
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0365
|19,0426
|% 0,12
|
|Euro
|20,4934
|20,5028
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,2721
|23,3888
|% 0,40
|
|Frank
|20,5165
|20,6401
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0525
|5,0779
|% 0,05
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-0,65
|
|Altın Gr.
|1.186
|1.186
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.007
|8.099
|-25,00
|
|Yarım
|3.925
|3.963
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.962
|1.982
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-0,68
|