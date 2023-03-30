***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 09:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 29.03.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129638
BIST
18:104.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
0
En Düşük
0
18:1019,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0344
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,1829
En Düşük
19,1200
18:1020,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0875
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
20,8882
En Düşük
20,7260
18:101.212,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.212,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.212,74
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:10
|UZERB
|183,00
|1.515.423
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,60
|149.451
|% 0,00
|
|SUMAS
|90,85
|406.736
|% 0,00
|
|TLMAN
|52,00
|9.690.244
|% 0,00
|
|QNBFB
|40,70
|214.017
|% 0,00
|
|UZERB
|183,00
|1.515.423
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,60
|149.451
|% 0,00
|
|SUMAS
|90,85
|406.736
|% 0,00
|
|TLMAN
|52,00
|9.690.244
|% 0,00
|
|QNBFB
|40,70
|214.017
|% 0,00
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% 0,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% 0,00
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 0,00
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 0,00
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 0,00
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,07
|1.496.827.727
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1500
|19,1540
|% 0,18
|
|Euro
|20,7891
|20,8275
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,5264
|23,6443
|% 0,13
|
|Frank
|20,7875
|20,9127
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0847
|5,1102
|% 0,09
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,80
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.211
|1,93
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.171
|8.277
|1,00
|
|Yarım
|4.006
|4.050
|0,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.025
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,12
|
|B. Petrol
|77,66
|77,66
|0,07
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem