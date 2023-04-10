***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 11:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 07.04.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134654
BIST
15:305.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 119,43
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3019,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0402
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3020,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0409
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:301.238,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.238,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:30
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.536.803
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.155.913
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.133.384
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.864.522
|% -6,46
|
|AVHOL
|19,57
|101.196.895
|% -6,27
|
|COSMO
|83,40
|5.936.838
|% -5,28
|
|ULUSE
|142,60
|73.984.342
|% -4,81
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,30
|3.632.865.232
|% 3,06
|
|KOZAL
|22,14
|2.169.855.836
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,14
|1.921.524.542
|% 6,73
|
|EREGL
|35,52
|1.708.067.772
|% 1,89
|
|ASTOR
|57,95
|1.455.140.352
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.921.524.542
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,14
|2.169.855.836
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|371.674.593
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.091.653
|% 4,12
|
|YKBNK
|9,91
|608.191.688
|% 2,27
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2728
|19,2770
|% 0,21
|
|Euro
|20,9371
|20,9520
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,7661
|23,8853
|% -0,20
|
|Frank
|21,1071
|21,2342
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1204
|5,1461
|% 0,15
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.524
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,09
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 388 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 06 artarak (% 2.49 ) 4, 529
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, MARKA, GRNYO, BALAT, AZTEK, AKENR, KAREL, PKART, ZOREN, GESAN
-
15:44
CLEBI, BURCE, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
AVHOL, ULUSE, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında