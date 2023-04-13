***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2023 10:21
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.04.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137225
BIST
13:295.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 28,77
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:2919,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:2921,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1131
|Açılış
|: 21,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:291.258,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.258,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:27
|BALAT
|16,94
|856.030
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|DGGYO
|39,32
|50.327.475
|% 9,96
|
|AYCES
|88,85
|22.226.611
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,65
|68.114.196
|% -39,37
|
|MEGAP
|3,65
|68.114.196
|% -39,37
|
|ZRGYO
|4,72
|184.107.393
|% -4,65
|
|ONCSM
|103,30
|47.875.174
|% -4,35
|
|PAMEL
|270,60
|49.751.822
|% -4,04
|
|THYAO
|136,40
|2.413.169.044
|% 2,25
|
|EREGL
|36,66
|1.864.435.238
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,35
|1.480.122.111
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,62
|1.325.287.041
|% 1,43
|
|SISE
|44,94
|1.181.362.043
|% 1,22
|
|ISCTR
|12,35
|1.480.122.111
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,99
|636.630.834
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,62
|1.325.287.041
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,37
|595.257.406
|% -0,38
|
|SKBNK
|2,57
|143.420.237
|% 0,39
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3245
|19,3302
|% 0,13
|
|Euro
|21,3137
|21,3399
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,1180
|24,2390
|% 0,32
|
|Frank
|21,6196
|21,7499
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1370
|5,1628
|% 0,07
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|8,60
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.651
|8.700
|25,00
|
|Yarım
|4.225
|4.257
|12,00
|
|Çeyrek
|2.113
|2.129
|7,00
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,07
|