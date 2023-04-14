***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 10:40
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.04.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137990
BIST
13:455.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 15,15
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:4519,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0488
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:4521,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1022
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:451.269,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.269,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:45
|ARZUM
|22,00
|19.596.947
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.795.016
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.493.444
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|994.610
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.496.934
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.702.402
|% -9,94
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|DESA
|57,75
|29.870.743
|% -5,71
|
|HUBVC
|5,04
|49.782.312
|% -5,62
|
|KOZAL
|23,08
|1.931.414.692
|% 1,32
|
|THYAO
|135,90
|1.794.302.698
|% -0,88
|
|GESAN
|86,20
|1.225.472.566
|% 2,13
|
|KRDMD
|19,20
|985.868.468
|% 0,26
|
|KOZAA
|46,08
|925.828.675
|% 4,92
|
|IHLAS
|0,87
|78.870.436
|% -1,14
|
|EKGYO
|7,00
|604.407.521
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,08
|1.931.414.692
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,25
|811.452.205
|% 1,07
|
|YKBNK
|10,38
|661.547.025
|% 0,58
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3634
|19,3676
|% 0,25
|
|Euro
|21,4376
|21,4560
|% 0,48
|
|Sterlin
|24,1727
|24,2939
|% 0,15
|
|Frank
|21,7450
|21,8760
|% 0,45
|
|Riyal
|5,1488
|5,1746
|% 0,21
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-0,14
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|1,36
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.778
|8.852
|61,00
|
|Yarım
|4.287
|4.331
|29,00
|
|Çeyrek
|2.143
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,20
|0,14
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,33
|